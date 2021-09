Ramon demonstra insatisfação após empate fora de casa contra o Guarani: ‘outro jogo com erros nossos’

O Cruzeiro repetiu no empate com o Guarani por 1 a 1 em Campinas, um roteiro de jogo bem conhecido pelo seu torcedor na Série B. Abre o placar, falha e leva o empate ou a virada, como ocorreu diante do CSA.

O resultado com o Bugre levou a Raposa aos 32 pontos, na 15ª colocação, 14 pontos a menos do que o quarto colocado Avaí, último time do G4, o que significa 0,06 % de chances de acesso.

Para o zagueiro Ramon, a atuação não foi boa e saiu de campo insatisfeito e cobrando melhor performance da equipe. O defensor, autor do gol da Raposa, falou de mais um jogo em que o time errou muito. Confira no vídeo.

A Raposa errou muito segundo Ramon, o que afasta o time das chances de acesso-(Foto: Thomaz Marostegan / Guarani FC)

