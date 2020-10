Ramon assume responsabilidade por goleada sofrida pelo Vasco Técnico concedeu entrevista coletiva no Mineirão, onde o Vasco perdeu de virada para o Atlético Mineiro, por 4 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

O técnico do Vasco, Ramon Menezes, chamou para si a responsabilidade pela goleada que o time sofreu diante do Atlético Mineiro, por 4 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador concedeu entrevista coletiva virtual após a partida.

— Quero deixar claro que a responsabilidade é minha de colocar em campo aquilo que vejo como ideal. Os atletas tem esse entendimento. Abrimos o placar contra um grande adversário, mas não conseguimos dar sequência no que começamos. Trabalhar a bola, fazer a transição. O Atlético pressiona muito. É uma equipe rápida na transição. Treinamos muito para não perder a bola e quando perdesse recuperasse logo. Foi surpreendendo o adversário que nós conseguimos fazer o belo gol do Benítez — disse Ramon.

O treinador do Vasco ainda falou sobre o comportamento de seus comandados diante do líder do Brasileirão e lamentou a expulsão do volante Andrey, aos 14 minutos do segundo tempo.

— Sabíamos da dificuldade de jogar aqui. Acreditávamos e trabalhando para surpreender o Atlético. Abrimos o placar e tivemos erros que, contra um adversário como o Atlético, não pode ter. Num momento daquele que faz o gol tem que ficar mais próximo. O Atlético ia sair com tudo, como saiu. Quando tiver a bola, circular o ímpeto do adversário para, na nossa transição, agredir. É trabalhar muito agora o psicológico. Falei no vestiário. Perder é muito ruim. Depois perdemos um atleta, ficou muito difícil fazer essa transição — afirmou.

Ramon também projetou o duelo com o Bahia na próxima quarta-feira, às 19h15, em Pituaçu, pela 14ª rodada.

— É muito ruim perder desta forma, machuca muito. Mas temos que recuperar os atletas na parte psicológica, temos grande adversário quarta, o Bahia. Conheço essa camisa do Vasco. Agora nosso objetivo é somar pontos contra o Bahia — afirmou o treinador.

