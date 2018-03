Ramiro não treina e Leonardo Moura volta a ser relacionado no Grêmio

Depois de sentir dores no tornozelo após dividida com Lima no treino de sexta-feira, o meio-campista Ramiro ficou de fora da atividade de sábado, a última antes do clássico contra o Internacional, na Arena do Grêmio, domingo, pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

No treino deste sábado, enquanto os companheiros de elenco encerravam a preparação para o clássico, Ramiro realizou um trabalho específico com os fisioterapeutas do clube. Ainda assim, como antecipara o técnico Renato Gaúcho na sexta, ele foi relacionado.

O meia-atacante Luan é outro que está disponível. Após sofrer um susto no treino de sexta, ao entrar em uma dividida, cair no gramado e precisar de atendimento médico, ele treinou normalmente neste sábado e também foi relacionado.

A principal novidade na lista ficou pela presença do lateral-direito Leonardo Moura, que havia sofrido uma contusão no segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independiente, na Arena. Recuperado, ele vai reforçar a equipe para o importante duelo de domingo.

O Grêmio deve ter a seguinte escalação no clássico: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Maicon, Ramiro (Alisson), Luan e Éverton; Jael.

Confira a lista de jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor;

Laterais: Bruno Cortez, Leonardo Moura, Leonardo, Madson e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda;

Meias: Arthur, Cícero, Jailson, Lima, Maicon, Michel, Ramiro e Thaciano;

Atacantes: Alisson, Everton, Hernane, Jael, Luan, Lucas Poletto e Thonny Anderson.