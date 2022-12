Ramiro cita ‘mentalidade profissional’ como fator principal do Cruzeiro atualmente

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 13:42 Compartilhe





Um dos fortes e importantes nomes do Cruzeiro atualmente é o meia Ramiro. Com passagens por Grêmio e Corinthians e títulos de expressão como a Copa do Brasil 2016, Copa Libertadores 2017 e Recopa Sul-Americana 2018, todos com o Tricolor Gaúcho, o atleta falou sobre o que mais o motivou para chegar à Raposa. Segundo ele, o clube está com modo diferente de trabalhar futebol.

E MAIS:

– Tem uma mentalidade profissional, onde todos têm que produzir para o clube crescer. Isso me motivou muito, além do que escutei do Paulo, dos jogadores e dos funcionários. Isso me motiva – destacou.





Porém, antes da chegada dessa ‘mentalidade profissional’, conforme citou Ramiro, o Cruzeiro viveu problemas complicados e nos bastidores existia o receio de ter que fechar as portas. No entanto, ele acredita que a equipe de Ronaldo Fenômeno vai conseguir colocar o clube no eixo.

– A gente escutou muito falar dos últimos anos difíceis aqui dentro, mas após a chegada da SAF a gente ouviu que o clube está se organizando novamente, voltando a colocar o trem nos trilhos.

Ramiro chega para somar, colocar a sua experiência em outras grandes equipes pelo melhor do Cruzeiro. Ele reforça que também vai aprender bastante nesta nova temporada.

– Estou animado com o que vou aprender na temporada. Estou com a mente aberta, coração aberto, para crescer e também procurar ajudar o grupo. A gente, com um pouco mais de experiência, pode ajudar em algumas situações, além de aprender em outras. Essa mescla é importante, e o Cruzeiro só tem a ganhar com isso – concluiu.

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias