Ramires fala sobre saída do Palmeiras e elogia Abel Ferreira: ‘Me ajudou imensamente’ Volante afirma ter 'saído pela porta da frente' do Verdão e enfatiza apoio do técnico português no processo de sua rescisão

Apesar das muitas críticas por parte da torcida, o volante Ramires sempre foi muito elogiado pelo treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que, em diversos momentos, lamentou a rescisão contratual do atleta com o clube.

Em entrevista ao portal Mais Futebol, de Portugal, o jogador exaltou as conversas com o técnico, que tentou passar confiança para ele que, naquele momento, estava desacreditado.

– Tive uma conversa muito aberta com o Abel antes de rescindir. Já tinha tomado a decisão de sair, então, prontamente, ele disse que me apoiaria, independentemente da situação. Ele queria muito a minha permanência, mas infelizmente já não dava mais para mim. Depois, ainda tivemos mais conversas, sobretudo durante o surto de Covid-19 no plantel. Estava decidido a sair, mas o Abel chegou e disse: “Ramires, se precisar de você para entrar na equipe, você entra? Você joga? Com a cabeça boa?”. Respondi: “Mister, se você precisar de mim, pode contar comigo. Para jogar apenas o último minuto da partida? Eu jogo. Vou entrar e jogar. Quero ajudar, faço parte do grupo”. Joguei então algumas partidas, sempre com ele me dizendo: “Vamos lá, cara! Você pode!”

O volante, contudo, reafirmou que já estava convicto em sua decisão de partir, mas ressaltou a importância de Abel para que o processo fosse muito menos traumático para sua imagem no clube.

– Recebi vários elogios do Abel, mas já estava mesmo decidido a sair e rescindir o contrato. É uma pessoa que ajudou-me muito, muito mesmo. Ele poderia ter me deixado de lado, não me ter usado, mas aí, talvez, eu tivesse saído do clube pelas portas do fundo. Ajudou-me a sair do Palmeiras pela porta da frente. Saí do Palmeiras pelas portas da frente.

Além disso, Ramires elogiou o trabalho e a postura franca do treinador com o elenco, ressaltando a importância do português nas recentes campanhas vitoriosas do Alviverde.

– É difícil não gostar do Abel. Ele pegou uma equipe com muita qualidade e tem extraído o melhor dos jogadores. Ajudou-me imensamente no Palmeiras. Tivemos diversas conversas, muitas vezes francas e verdadeiras. É um profissional de enorme caráter. Trabalhamos pouco tempo juntos, mas criei uma grande admiração por ele. Conhece muito de futebol, compreendeu o que é o Palmeiras, tem um mérito muito grande no sucesso recente do clube. Implementou em pouco tempo muita coisa interessante, e os jogadores souberam perceber tudo.

Ramires chegou ao Palmeiras em 2019, mas nunca conseguiu se firmar na equipe. Em 2020, teve chances com Luxemburgo e Abel Ferreira, mas optou por deixar o clube no mês de novembro, quando foi alvo de críticas da torcida por ser flagrado em uma casa noturna em meio à pandemia de coronavirus.

