Ramires estreia e diz que Palmeiras foi atrapalhado pela ansiedade em Fortaleza

Anunciado como reforço do Palmeiras no dia 13 de junho, o meia Ramires estreou pela equipe na noite deste sábado, na derrota por 2 a 0 para o Ceará, em Fortaleza, pela 11ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o jogador disse que o time alviverde foi atrapalhado pela ansiedade.

O Palmeiras vinha de eliminação pelo Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. Na última sexta, torcedores protestaram no hotel em Fortaleza. A equipe é líder do Brasileirão, com 26 pontos conquistados.

“Futebol é isso aí. Nosso time tentou, mas não conseguiu sair com o resultado positivo. Fomos eliminados na Copa do Brasil, e hoje (sábado) perdemos mais três pontos. É colocar a cabeça no lugar”, afirmou Ramires. “Acho que o time vai se encontrar. Ansiedade hoje para ganhar acabou atrapalhando um pouquinho, temos de ter tranquilidade”, acrescentou.

Após duelos pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, o Palmeiras volta a jogar na terça-feira, pela Libertadores da América. A equipe viaja à Argentina para enfrentar o Godoy Cruz, no duelo de ida das oitavas de final da competição. O confronto de volta será realizado no dia 30 de julho.

No Brasileirão, o Palmeiras segue na liderança. O Santos, segundo colocado, pode igualar os 26 pontos se vencer o Botafogo na manhã deste domingo. O time alviverde tem oito gols a mais de saldo e uma vitória a mais do que os santistas.