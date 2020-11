‘Ramires assumiu e pagou por erro’, diz Abel Ferreira após derrota do Palmeiras

Após mais uma partida que lhe rendeu críticas da torcida, o volante Ramires foi defendido pelo treinador Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Goiás neste sábado (21). O treinador do Verdão deixou claro que, na sua visão, Ramires já pagou pelo seu erro.

Na semana passada, o volante foi multado pela diretoria após ser flagrado em uma festa, apesar das recomendações das autoridades para que aglomerações sejam evitadas.

– Os princípios que tenho para minha vida particular, eu os tenho também no futebol. Quando alguém comete um erro, vai preso, cumpre a pena e volta para fora, é um cidadão como qualquer outro. Eu encaro da mesma maneira – disse o comandante.

Embora tenha destacado que Ramires cometeu um erro, Abel afirmou que, a partir do momento em que ele pagou e se arrependeu, voltou a estar disponível para a equipe. Além disso, o técnico lembrou que não só o surto de Covid-19 no elenco como as lesões deixaram a posição ainda mais desfalcada.

Além de Danilo, que está infectado com o novo coronavírus, o Palmeiras também perdeu Zé Rafael, suspenso, e Felipe Melo, lesionado.

– Eu não sou racista, não penalizo porque no passado fez alguma asneira. Se se arrependeu, se pediu perdão, está disponível, é um cidadão como outro qualquer. O Ramires cometeu um erro, assumiu esse erro, pagou por esse erro e, a partir do momento em que ele o fez, está disponível para a equipe – afirmou.

Na próxima quarta-feira (25), Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Delfín no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, no Estádio Jocay, em Manta, Equador.

