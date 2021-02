Ralph Hasenhuttl fala após derrota de 9 a 0 para o Manchester United: ‘É horrível’ Southampton perdeu em goleada histórica por 9 a 0 para os Red Devils nesta terça-feira; treinador fala após a partida

Nesta terça-feira, o Manchester United aplicou uma goleada histórica de 9 a 0 no Southampton em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Após a derrota, o treinador do Southampton, Ralph Hasenhuttl, falou à BBC Sport sobre o resultado.

– Percebemos logo que ia ser difícil quando ficamos com um jogador a menos após dois minutos de jogo, contra um adversário deste calibre. Parabéns ao Manchester United que conseguiu nos dar a volta e não pararam de marcar. Tentamos não sofrer gols no segundo tempo, mas com nove jogadores ficou muito fácil para o Manchester United – falou o treinador.

À BBC Sports, o comandante do Southampton falou mais sobre a derrota por 9 a 0.

– O que posso dizer? É horrível. Mas se nós conseguimos levantar depois do primeiro 9 a 0 (contra o Leicester), vamos ter que fazer o mesmo agora. Na última vez, disse que não precisávamos de outro resultado assim, mas aconteceu e temos de encará-lo – concluiu.

