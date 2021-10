Rali no setor de mineração ajuda mercado acionário europeu a devolver perdas

Por Sruthi Shankar e Susan Mathew

(Reuters) – Uma forte alta das ações de mineração deu suporte a um índice europeu, que recuperou todas as perdas registradas no início da sessão devido a preocupações com a inflação e a próxima temporada de balanços corporativos.

O setor de mineração da Europa subiu 3%, seu ganho diário mais acentuado em três meses, com o minério de ferro e o carvão de coque disparando em meio a temores de oferta, enquanto os preços dos metais subiram devido às preocupações com o aumento do custo de energia e matérias-primas.

À medida que a crise global de energia eleva os preços do petróleo, os papéis relacionados à commodity subiram mais de 1%, assim como as ações de automóveis, compensando perdas nos papéis de viagens e lazer, serviços públicos e varejo.

O índice pan-europeu STOXX 600 devolveu perdas de até 0,6% vistas mais cedo, encerrando o pregão com variação positiva de 0,09%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,72%, a 7.146,85 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,05%, a 15.199,14 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,16%, a 6.570,54 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,46%, a 25.930,46 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,63%, a 8.899,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,40%, a 5.537,03 pontos.







