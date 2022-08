Ralff Abreu volta a jogar com ex-top 10 Diogo Carneiro

Parceria Lance & IstoÉ 22/08/2022 - 22:36 Compartilhe

Atual número 39 do mundo, o niteroiense Ralff Abreu voltará a formar dupla ao lado do carioca Diogo Carneiro, outro ex-top 10 do ranking com o qual marcou época nos anos de 2016 e 2017 com título Pan-Americano, vice-campeonato mundial pelo Brasil por equipes. Ao todo a dupla faturou junta sete títulos, quatro deles em 2017. Os dois voltam a jogar juntos entre os dias 7 e 9 de setembro na disputa do BT 100 de Fortaleza (CE).

Diogo sofreu com lesão séria no joelho desde 2018, ficou afastado do esporte até retornar no ano passado e já ocupa um lugar entre os 50 melhores: “Estou ansioso por voltar com o Diogo. Foram tempos difíceis para ele com o joelho, mas vem voltando a jogar bem e será um prazer retomar a parceria para alguns torneios neste final de ano”, disse Ralff que antes jogará nesta semana, a partir de quinta-feira, 25, até domingo, 28, o Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, ao lado do venezuelano Diego Guzman. O torneio é dos principais do mundo e distribui US$ 35 mil em premiação com 500 pontos no ranking.

O atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Benevix, Agência Experience Marketing, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, esteve no último final de semana em Tucuruí, no estado do Pará, onde deu clínica para 57 pessoas: “Foi fantástico, minha segunda vez por lá e vendo o crescimento no local e expansão do Beach Tennis por todo o país, cada vez mais pessoas praticando o esporte”.

