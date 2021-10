Ralff Abreu estreia nesta quinta no Sand Series de Brasília (DF) Niteroiense joga com vice-campeão Mundial juvenil

Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, e seu novo parceiro, o paranaense Giovani Cariani, de 18 anos, estreiam na noite desta quinta-feira no ITF Sand Series de Brasília (DF), dos maiores eventos do mundo, com premiação de US$ 35 mil.

O atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Brascourt Pisos Esportivos, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, e Cariani, atual 86º colocado, encaram os russos Ivan Syrov e Nikolai Gurev na quadra 1, em torno das 18h30.

“Tem chovido bem aqui, a areia está compactada, dura. Será uma estreia difícil, mas estamos animados, jogamos bem em João Pessoa (PB) e meu parceiro vem embalado pelo vice-campeonato do Mundo no juvenil”, disse Abreu.

Este será o segundo torneio que eles jogam juntos. No primeiro na capital paraibana, derrotaram a dupla número 1 do Brasil, com André Baran (6º) e vinicius Font (8º), na primeira rodada e acabaram derrotados nas quartas de final no super tie-break diante dos campeões do evento, Allan Oliveira e Marcus Ferreira.

E MAIS:

Saiba mais