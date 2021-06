Raka Minelli afirma que amizade com Bianca Andrade era unilateral: ‘Não sinto falta’

Raka Minelli abriu a caixa de perguntas do Instagram, e recebeu questionamentos sobre sua amizade com a ex-BBB Bianca Andrade. As duas se conheceram há 8 anos, mas hoje em dia não se falam mais. Sem dar detalhes, Raka disse que não voltaria a ser amiga de Bianca. “Sente falta da amizade com Bianca Andrade? Voltaria a falar e ter contato com ela?”, perguntou um fã.

“Não. Estamos afastadas há muito tempo… Quando a conheci, ela tinha 18 anos, curtimos, rimos e nos divertimos muito na época. E eu realmente tinha uma amizade e cuidado por ela. Até com o tempo eu perceber que era unilateral e muita coisa acontecer (descobrindo depois). Depois muita coisa mudou com o crescimento dela… e o meu afastamento foi sendo natural. Foi uma fase que já passou. Hoje desejo muitas felicidades, ainda mais ela agora sendo mãe. A maternidade nos transforma, acredito eu. Quando nos encontramos eventualmente, nos cumprimentamos sim… mas amizade, não”, respondeu Raka.

