Rajadas de vento atingem diversos bairros do Rio

Rio – Diversos bairros do Rio foram atingidos por rajadas fortes e muito fortes de vento nesta terça-feira, com ocorrência de queda de árvore. Entre 18h e 18h15 houve registro de chuva fraca em Madureira, Jacarepaguá e na Piedade. Também chove na Lapa e no Centro do Rio.

Em Copacabana o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) registrou rajadas de vento consideradas muito fortes, de 80,3 KM/h, durante a tarde.

A ventania assustou turistas no Corcovado, na Zona Sul do Rio. Serviço de transporte ao ponto turístico precisaram ser suspensos por segurança. A Marinha Brasileira também alerta para ressaca com ondas de até três metros de altura na orla do Rio, entre as 21h desta terça e às 9h de quinta-feira.

Em Madureira, Zona Norte do Rio, a avenida Ministro Edgard Romero tem trânsito intenso, por causa da queda de uma árvore, já retirada por volta de 15h30, na Rua Leopoldino de Oliveira.

Queda de árvore na Rua Alves de Brito interditou rua na Tijuca, Zona Norte do Rio, durante a tarde – Luana Dandara/ Agência O DIA

Na Tijuca, a queda de uma árvore interditou a Rua Alves de Brito durante quase toda a tarde. A via foi liberada às 17h50, no trecho próximo da Rua Conde de Bonfim. O trânsito não tem retenções no local.

Uma árvore também caiu na praça em frente à Igreja da Candelária, no Centro do Rio, mas não interrompeu o trânsito.