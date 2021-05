Raízen renova licença de uso da marca Shell por mais 13 anos

O Grupo Raízen celebrou nesta sexta-feira, 21, novo contrato com a Shell Brands International AG garantindo a renovação do direito de uso pelo grupo da marca “Shell” no setor de distribuição de combustíveis e atividades relacionadas, por no mínimo 13 anos. O contrato ainda é renovável “em determinadas hipóteses, sujeito aos termos e condições ali previstos”, afirma a empresa em comunicado ao mercado.

O contrato foi ratificado por meio da reunião do conselho de administração da Raízen Combustíveis, na qual os representantes eleitos por indicação do grupo Shell se abstiveram de votar.

