Raízen registra lucro de R$ 1,1 mi no 2º tri do ano-safra 2022/2023

(Reuters) – A Raízen registrou lucro líquido ajustado de 1,1 milhão de reais no segundo trimestre do ano-safra 2022/2023 ante 1,1 bilhão de reais no mesmo período do ano anterior, segundo balanço financeiro divulgado nesta quinta-feira.

A empresa disse que o lucro foi impactado principalmente pelo movimento do resultado financeiro e pelo impacto negativo no resultado de outras receitas e despesas operacionais em decorrência do valor justo a mercado de ativos financeiros não alocados nos segmentos de negócio.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou 2,8 bilhões de reais, representando um recuo de 14,1% ante igual período da safra passada, impactado pelos efeitos adversos nos estoques dos combustíveis no Brasil, refletindo a queda consistente de preços de todos os produtos.

Já a receita operacional líquida cresceu 32% na comparação anual, indo a 64,2 bilhões de reais.

As vendas de etanol no período cresceram 53,1% em relação a igual período da safra anterior, alcançando 594 milhões de litros no trimestre.

Com isso, a receita líquida oriunda da venda do biocombustível cresceu 25,6%, totalizando 5,9 bilhões de reais.

(Por Rafaella Barros)

