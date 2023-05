Raízen lança nova marca para atuar no setor de energia elétrica

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 15:46 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Raízen lançou nesta segunda-feira uma marca exclusivamente dedicada a seus negócios no setor de energia elétrica, que compreendem desde comercialização no mercado livre até geração distribuída solar.

Segundo a empresa, a Raízen Power se posiciona como uma “one stop shop” de soluções de energia renovável, com o objetivo de ajudar clientes em diferentes frentes em sua transição energética e redução das emissões de carbono.

A marca terá atuação nacional, com foco no desenvolvimento de soluções para todos os perfis e tamanhos de clientes, disse a companhia.

“Com um plano de expansão bem estruturado, tendo nas soluções renováveis cada vez mais uma fonte de diversificação dos negócios, temos o objetivo de atingir milhares de novos clientes e dar apoio aos nossos parceiros no processo de descarbonização dos seus negócios”, afirmou em nota Frederico Saliba, vice-presidente de Power da Raízen.

O lançamento ocorre em um cenário de expansão do mercado livre de energia elétrica, com a abertura do chamado “ACL” a novos grupos de consumidores a partir de 2024, e crescente interesse de consumidores pela geração própria de energia em telhados solares e energia solar “por assinatura”.

Joint venture da Shell com o grupo Cosan, a Raízen atua tradicionalmente no setor de açúcar e etanol, tendo iniciado operações em energia elétrica para atender o consumo de suas próprias unidades industrias e para vender excedentes de energia a partir da cogeração para a rede elétrica nacional.

A companhia vem intensificando sua aposta no setor elétrico desde 2018, quando adquiriu participação majoritária em uma comercializadora e, mais recentemente, com sua entrada em geração distribuída solar.

Hoje, a comercializadora de energia da Raízen está entre as cinco maiores do país em volume, com mais de 24 mil clientes, disse a companhia citando dados da associação do segmento Abraceel. Já em geração distribuída, a companhia possui 31 plantas operacionais e mais 35 em construção.

(Por Letícia Fucuchima)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias