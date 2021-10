Raízen investirá R$150 mi em nova geradora de energia a partir de bagaço de cana

SÃO PAULO (Reuters) – A Raízen informou que investirá aproximadamente 150 milhões de reais para construção de uma nova unidade de geração de eletricidade a partir de bagaço de cana-de-açúcar, aumentando a sua capacidade de produção em 105.000 MWh/ano.

O anúncio foi feito após a companhia ter sido uma das vendedoras no leilão A-5 da véspera, no qual a fonte de biomassa a partir de cana liderou as ofertas.

Como consequência do leilão, a Raízen disse ainda que firmará determinados contratos de comercialização de energia em ambiente regulado pelo preço mínimo de 273 reais/MWh.

“Essa operação reforça o compromisso da Raízen em disponibilizar aos seus clientes, produtos e soluções que permitam a redução das emissões de gases do efeito estufa…”, disse.

(Por Roberto Samora)

