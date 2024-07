Raízen investe R$ 164 milhões em combate incêndios na safra de cana 2024/25

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 13:04 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – A Raízen anunciou investimento de R$ 164 milhões na safra 2024/25 destinado à prevenção e combate a incêndios em canaviais. A iniciativa foi revelada durante a 5ª edição do webinar da Campanha Anual de Combate a Incêndios, com o tema “Como a tecnologia pode apoiar na prevenção de incêndios”. O valor inclui aportes em veículos especiais, equipamentos, capacitação e campanhas para prevenção e combate a incêndios em canaviais.

No webinar, a Raízen explicou que utiliza imagens de satélite para planejar a prevenção de incêndios em cada canavial, como o Helios, que gera informações sobre a proximidade dos locais com potencial para incêndio com núcleos urbanos e rodovias, sendo um modelo de predição baseado em 26 diferentes dados climáticos. Essas imagens são captadas por cerca de 350 estações meteorológicas.

Segundo a Raízen, o cruzamento das informações geradas permite o posicionamento de frotas de combate a incêndios em locais estratégicos para acesso, reduzindo o tempo de chegada para extinção do fogo na eventualidade de início de incêndio.

Além dos investimentos em tecnologia, a Raízen continua com a Campanha de Combate a Incêndios, com o mote “Quem ama a terra não chama o fogo”. Estão programadas para os próximos meses atividades educativas e de conscientização em regiões agrícolas e industriais.