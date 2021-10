Raízen fecha acordo para formar joint venture de energia com Grupo Gera

A Raízen fechou contrato para formar uma joint venture com o Grupo Gera, que atua no segmento de energia no Brasil. Para formação da nova empresa, a Raízen Energia irá investir aproximadamente R$ 212 milhões por participações em empresas do Grupo Gera, além de fazer um aporte primário no total de R$ 106 milhões para o desenvolvimento de novos negócios.

Segundo comunicado ao mercado, o Grupo Gera atua no setor de energia e está presente em 14 Estados, gerenciando mais de 15 mil unidades consumidoras de energia, investindo em projetos de geração distribuída para grandes empresas e gerindo energia e utilidades de grandes consumidores nacionais.

O contrato envolve a operação de geração de energia, atualmente com 15 plantas em 4 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco) e capacidade instalada para geração de 23 MW (127.000 MWh/ano), utilizando fontes limpas e renováveis como solar, hidro e biogás de resíduos sólidos urbanos.

Além disso, prevê o desenvolvimento de novos projetos de geração distribuída de energia renovável e soluções de tecnologia relacionados à contratação, gestão e consumo de energia elétrica e eficiência energética com foco no desenvolvimento e inovação para os consumidores de energia.

“Com a conclusão desta operação a Raízen passará a deter o controle dos segmentos de Geração de Energia e Desenvolvimento e a Gera manterá o controle de Soluções”, afirma a companhia. O fechamento da transação ainda está sujeito ao cumprimento de condições suspensivas estabelecidas e pode passar por ajustes de preço.

