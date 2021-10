Raízen faz acordo de R$318 mi com Gera e avança em geração distribuída de energia

SÃO PAULO (Reuters) – A Raízen anunciou nesta quarta-feira a aquisição de ativos de geração de energia do Grupo Gera, que atua com projetos de geração distribuída no Brasil, em movimento para ampliar o portfólio em renováveis.

O acordo, que foi fechado por cerca de 318 milhões de reais, também inclui a criação de joint venture da Raízen com o Gera na área de desenvolvimento de novos ativos de energia e também em soluções e inovações.

Com a aquisição, a gigante do setor de açúcar e etanol incorpora 350 MW de geração distribuída à sua capacidade de 1,3 GW, que hoje é predominantemente a partir de cogeração de energia de biomassa de cana-de-açúcar.

“Esse é um caminho de crescimento, esse é um mercado que a gente acredita que vai crescer, pode-se esperar mais M&As (fusões e aquisições), pode-se esperar mais aportes…”, disse o presidente-executivo da Raízen, Ricardo Mussa, em entrevista à Reuters.

O executivo da Raízen, que também é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, destacou que a empresa incorpora novas fontes para atender ao mercado durante o período de transição energética e em todo o país.

“Quando traz o Gera para dentro, está completando o portfólio da Raízen, está indo até o cliente final, tem cliente que quer soluções, tem cliente que precisa ter fornecedor de energia no Brasil inteiro”, destacou ele.

O executivo também ressaltou que, com o negócio, a Raízen poderá aproveitar os preços do mercado livre de energia, uma vez que boa parte da eletricidade da empresa, hoje obtida pela cogeração, tem contratos com o mercado regulado.

A transação permite que a Raízen –joint venture entre a Cosan e a Shell– avance no mercado nacional de geração distribuída, agregando 15 plantas de geração, que incluem fontes de geração solar, biogás, resíduos sólidos e hidrelétricas (CGH).

A empresa também ampliará sua atuação direta para 19 Estados, servidos por 26 concessionárias.

Pelo acordo, segundo comunicado, a Raízen irá investir aproximadamente 212 milhões de reais por participações em empresas do Grupo Gera, além de fazer um aporte primário no total de 106 milhões de reais para desenvolvimento de novos negócios.

O Gera, que gerencia mais de 15.000 unidades consumidoras de energia, traz para a parceria uma plataforma de soluções de energia inovadora focadas em redução de custos e eficiência energética para clientes corporativos e consumidores finais.

(Por Roberto Samora)







