Raízen e Laboratório ALS fecham parceria para análise de lubrificantes

A Raízen e o Laboratório ALS acabam de anunciar uma parceria para análises de lubrificantes. O acordo prevê a construção de um laboratório, já entregue e que deve iniciar operações ainda este mês, em Ribeirão Preto (SP), para monitorar a qualidade de fluidos usados pela companhia de energia. Os valores envolvidos na transação não foram revelados.

O objetivo maior da parceria é a busca, por parte da Raízen, de uma maior eficiência na manutenção de máquinas e implementos. Neste acordo, o Laboratório ALS entrará fazendo a análise preditiva da qualidade dos lubrificantes utilizados nas operações agrícolas e industrial.

“O laboratório de Ribeirão Preto nasce com capacidade para analisar mais de 400 mil amostras de óleo por ano, sendo que boa parte desse volume deverá ser da companhia de bioenergia”, diz a nota que as duas empresas distribuíram nesta segunda-feira, 21, a seus clientes e à imprensa.

De acordo com a Raízen, “estudos permanentes e detalhados ajudam a reduzir custos e evitam paralisações e atrasos na produção”. Isso porque os níveis de desgaste de componentes, por exemplo, muitas vezes são identificados pela presença de micropartículas no óleo, assim como a contaminação por água, combustíveis ou outros produtos que também podem ser constatados em análises. Esse monitoramento pode orientar ações pontuais de manutenção antecipada, prevenindo falhas futuras.

“A Manutenção Automotiva da Raízen investe muito no Sistema de Gestão da Manutenção, uma das ferramentas utilizadas deste sistema é Plano Diretor da Manutenção (PDM). A análise de óleo é uma das técnicas preditivas que usamos para monitorar os componentes do trem de força dos nossos equipamentos, buscando sempre uma melhor performance com um menor custo”, afirma o gerente de Manutenção Automotiva da Raízen, Divaldo Pessoa. Ainda, segundo ele, a parceria com a ALS neste projeto traz a agilidade necessária para se atingir as metas de desempenho dos equipamentos.

