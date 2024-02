Raízen e BYD celebram memorando de entendimentos para postos de recarga de veículos elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 9:16 Para compartilhar:

A Raízen informou nesta sexta-feira (2) que a Raízen Power, marca dedicada às soluções de energia elétrica renovável, e a BYD, líder mundial em venda de veículos eletrificados, celebraram memorando de entendimentos vinculante com o objetivo de acelerar a mobilidade elétrica sustentável no Brasil. “A parceria vai criar “hubs” com a solução Shell Recharge em 8 capitais do Brasil, com energia 100% limpa, democratizando o acesso à mobilidade elétrica”, segundo comunicado ao mercado. A Raízen diz que serão aproximadamente 600 novos pontos de recarga instalados, somando mais 18 MW de potência instalada para recarregar veículos elétricos em âmbito nacional.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias