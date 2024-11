Raízen anuncia transação de R$ 151,3 milhões por derivados de petróleo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 10:51 Para compartilhar:

A Raízen informou ao mercado uma transação entre partes relacionadas no valor aproximado de R$ 151,3 milhões. A operação, celebrada em 8 de novembro, envolve a venda de derivados de petróleo pela Raízen Trading S.A. à Shell Trading US Company. Ambas as empresas estão sob controle comum, destacou a Raízen em fato relevante.

Segundo o comunicado divulgado pela empresa, a transação foi conduzida com base nas políticas internas da Raízen, garantindo condições equitativas e de mercado. A negociação foi realizada exclusivamente entre colaboradores das duas empresas, sem participação direta de acionistas ou administradores da Shell Trading US Company na decisão ou no processo de negociação, explicou a Raízen.

A companhia destacou ainda que a operação seguiu integralmente as diretrizes de sua Política de Transações com Partes Relacionadas, observando os princípios de competitividade, conformidade e transparência, destacou a Raízen no fato relevante assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Rafael Bergman.