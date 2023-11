Raízen anota lucro líquido ajustado soma R$ 181,3 milhões no 2º trimestre 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 10:23 Para compartilhar:

A Raízen registrou lucro de R$ 181,3 milhões no segundo trimestre do exercício 2023/2024 – o equivalente ao terceiro trimestre do ano -, ante R$ 1,1 milhão apurado no mesmo período de 2022. Em comunicado, apresentado nesta segunda-feira (13), após o fechamento do mercado, a Raízen atribui o resultado à evolução do desempenho operacional e geração de margens, mesmo com o impacto da alta de juros no período.

Na leitura contábil, o crescimento do lucro da companhia consolidado em um ano foi de R$ 28,4 milhões ante R$ 933,5 milhões negativos apurados, sem ajustes, no terceiro trimestre de 2022/23. “No exercício, temos o efeito da mudança de comportamento sazonal das margens, menor volatilidade do ativo biológico e a já mencionada alta dos juros no período”, justificou a empresa em nota.

A receita líquida da Raízen caiu 7% na base anual, chegando a R$ 59,5 bilhões no trimestre encerrado em setembro. Na mesma base de comparação, o resultado operacional medido pelo Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 3,7 bilhões, avanço de 35%, em valores ajustados.

Ao longo do trimestre, a Raízen processou 37,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, aumento de 13,6% em relação ao volume processado no ano-safra anterior, e 64,3 milhões de toneladas na safra”. A moagem avançou em ritmo acelerado, devendo atingir, no mínimo, 80 milhões de toneladas de cana”, disse a companhia. O mix no período foi de 56% de açúcar e 44% etanol, o que “denota a otimização da produção do açúcar dado ciclo favorável de mercado e rentabilidade superior.” Segundo a companhia, houve piora no ATR de 1,5%, para 143,3 quilogramas por tonelada e aumento de 30,2% no TCH, para 91,3 toneladas por hectare.

A Raízen ainda reafirmou seu guidance para o ano-safra 2023/24. Além da expectativa de moer 80 milhões de toneladas de cana, o que corresponderia a um aumento de 9% ante a temporada anterior, o Ebitda esperado para o período é de entre R$ 13,5 milhões e R$ 14,5 milhões, com capex de entre R$ 13 milhões e R$ 14 milhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias