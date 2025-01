Raissa Barbosa faz chá revelação sozinha após ser abandonada pelo pai do bebê

Raissa Barbosa, 34 anos, fez um chá revelação nada convencional, para conhecer o sexo do segundo filho que está esperando. Sozinha, ela realizou o evento nas redes sociais e se emocionou ao saber que vai ter um menino.

A ex-A Fazenda (Record TV), que já é mãe de Felipe, 15, fez uma live, através do TikTok, na madrugada desta quarta-feira, 29. A influenciadora anunciou publicamente a nova gestação em dezembro último, quando contou ter sido abandonada pelo pai do bebê que está esperando.

Apesar de sozinha, o chá revelação teve direito a uma decoração repleta de balões, ursinhos e rosas, todos na cor branca. No vídeo, a influenciadora aparece sozinha enquanto, por meio de um bolo com recheio azul, decobre o sexo do bebê: Raissa não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro no momento de descoberta.

Já na tarde desta quarta, a ex-A Fazenda publicou um desabafo sobre os comentários maldosos que recebeu nas redes sociais sobre sua gravidez.

“Eu não pretendia postar nada sobre a gravidez, mas quando a notícia se espalhou, antes mesmo de eu falar sobre isso, me tiraram esse direito. Tiraram de mim a chance de compartilhar essa novidade no meu tempo, do meu jeito, nas minhas redes. Nos últimos meses, li ataques cruéis, como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu não fosse adulta, como se não tivesse responsabilidade suficiente para ser mãe”, iniciou ela ao compartilhar cliques segurados do teste de gravidez.

Na postagem, ela reafirmou não ter a intenção de revelar a identidade do genitor do bebê.

“Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!”, pediu ela.