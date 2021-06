Raissa Barbosa diz ter sido diagnosticada com depressão após ser hospitalizada

A ex-peoa Raissa Barbosa usou o Twitter para acalmar os fãs após um susto. Na última terça-feira a modelo fez uma série de vídeos chorando no Instagram falando sobre seus sentimentos, e precisou ser socorrida pelo empresário.

A modelo foi levada ao hospital, onde ficou para se tratar. No Tiwitter, Raissa afirmou que havia sido diagnosticada com depressão além do transtorno borderline, com o qual já convivia. “Infelizmente o diagnóstico que eu não queria ouvir eu ouvi ontem. Estou com depressão. Me desculpem por não ter sido forte o suficiente”, disse.

Infelizmente o diagnóstico que eu não queria ouvir eu ouvi ontem. Estou com depressão. Me desculpem por não ter sido forte o suficiente. — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) June 15, 2021

