Raio-X dos reforços que chegaram ao Santos na era Andres Rueda Ricardo Goulart, principal contratação do clube desde que o presidente assumiu o cargo, vem correspondendo às expectativas e marcando gols em momentos decisivos

O presidente Andres Rueda assumiu o Santos em crise financeira. Desde o começo de sua gestão, o cartola santista disse que não teria um teto salarial, mas que poderia honrar o pagamento para que não acontecessem mais atrasos, comuns em gestões anteriores.

Para as categorias de base foram contratados diversos jogadores, mas alguns ganharam destaques e subiram para o profissional. São os casos de Luizinho, Pablo Thomaz, Ed Carlos, Balão e Rwan. Lucas Pires, lateral da Copinha, vem sendo titular do time profissional do Santos.

Confira o desempenho dos reforços da Gestão Rueda:



Moraes:

O lateral Moraes chegou para compor elenco do Santos no dia 27 de maio de 2022. Natural de Goianira/GO, jogador iniciou no Atlético Goianiense, com passagens pelo São Bento e Mirassol, clube pelo qual disputou o Paulistão e se destacou.

No Peixe, porém, teve pouco destaque, disputando apenas 15 jogos. Em algumas oportunidades, chegou a ser titular com Fernando Diniz, mas acabou perdendo espaço com Fábio Carille e entrou em alguns momentos na segunda etapa.

Após sua saída do Santos, acertou com o Juventude.

Chegada: 27/05/2021

Saída: 10/01/2022

Partidas: 15

Marcos Guilherme:



Também um pedido de Fernando Diniz, Marcos Guilherme é uma espécie de polivalente no Santos. Já atuou como lateral-direito, volante, meia e ponta na equipe do Santos. Entrou em campo 56 vezes e marcou 8 gols.

Seu contrato vai até 30 de junho de 2022, mas dificilmente será renovado. Ele foi liberado dos últimos jogos do Paulistão para acompanhar o nascimento da filha.

Chegada: 27/05/2021

Saída: –

Partidas: 56

Danilo Boza:



O zagueiro Boza foi contratado em situação semelhante a de Moraes. Ele foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade como zagueiro e lateral-direito, e foi fundamental na boa campanha do Mirassol no estadual.

Pelo Santos, foram 22 jogos, mais da metade como titular, principalmente no esquema com três zagueiros. O Peixe tinha a opção de compra, mas desistiu pelos valores envolvidos (R$ 2 milhões).

Após sua saída do Santos, acertou com o Juventude, assim como Moraes.

Chegada: 02/06/2021

Saída: 11/12/2022

Partidas: 22

Vinícius Zanocelo:



O volante Zanocelo foi anunciado pelo Santos no dia 4 de junho de 2021, mas demorou para emplacar no Peixe. Com Carille, recebeu mais oportunidades e teve, pela primeira vez, o status de titular da equipe.

Entrou em campo em 38 oportunidades e marcou 2 gols. Seu contrato é de empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado.

Chegada: 04/06/2021

Saída: –

Partidas: 38

Camacho:



O volante Guilherme Camacho chegou ao Santos em junho de 2021 e foi um pedido especial do técnico Fernando Diniz. Ele rapidamente assumiu a titularidade da equipe, principalmente após a saída do capitão Alison.

Com Carille, foi titular em boa parte dos jogos. Com o tempo, porém, perdeu um pouco de prestígio com o torcedor e hoje já não é mais uma unanimidade. Entrou em campo 47 vezes e tem contrato até o final desta temporada.

Chegada: 15/06/2021

Saída: –

Partidas: 47

Lacava:



O jogador venezuelano chegou ao Santos com a benção de Soteldo e cercado de grande expectativa. Na prática, porém, as coisas não aconteceram. Ele realizou apenas dois jogos pelo elenco principal do Alvinegro e foi mais utilizado pelo Sub-23 na disputa da Copa Paulista.

Em novembro, o Peixe teria que exercer a opção de compra para continuar com Lacava, e o Departamento Futebol decidiu fazer aposta na safra dos Meninos da Vila que se destacaram na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após sua saída do Santos, acertou com o Academia Puerto Cabello, da Venezuela.

Chegada: 03/08/2021

Saída: 31/01/2022

Partidas: 2

Augusto:



Uma das contratações mais polêmicas da gestão Rueda, Augusto não entrou em campo pela equipe profissional do Santos. O atleta foi contratado para o time principal, mas sequer teve chances. O Santos optou no ano passado por “descer” o jogador ao Sub-23 para ganhar mais minutagem antes de ser aproveitado no profissional.

Augusto foi inscrito na Copa Paulista, atuou em algumas partidas e chegou a balançar as redes na competição. Seu contrato vai até 30 de junho de 2022, junto ao Real Madrid, e não deve ser renovado.

Chegada: 16/08/2021

Saída: –

Partidas: 0

Léo Baptistão:



O atacante Léo Baptistão chegou ao Santos em agosto com muita expectativa do torcedor do Peixe. Com um currículo de passagens por Rayo Vallecano, Real Betis, Villarreal, Espanyol e Atlético Madrid. Mas as coisas não aconteceram como se imaginavam.

O jogador teve dificuldade para se adaptar, conviveu com lesões e conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Alvinegro apenas no Paulistão 2022. Ao todo, entrou em campo 14 vezes.

Chegada: 21/08/2021

Saída: –

Partidas: 14

Diego Tardelli:



É possível dividir a passagem de Tardelli em duas etapas: a romântica e a não romântica. Na romântica, ajudou os garotos mais jovens em um momento difícil do clube. Em péssima fase e com chance real de rebaixamento, alguns garotos sentiram a pressão e atletas experientes, como Tardelli, fizeram a diferença. Pelo lado não romântico, um levantamento do DIÁRIO mostrou que Tardelli ficou fora de 9 das 22 partidas disputadas pelo Peixe, somando 40% dos jogos.

O maior problema foi o recondicionamento físico nos jogos, principalmente em sua chegada. O jogador chegou ao Peixe em agosto de 2021, realizou 13 jogos pelo Peixe, sendo 1 pela Copa do Brasil e 12 pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo são 613 minutos, além de 1 gol solitário.

Atualmente está sem clube.

Chegada: 23/08/2021

Saída: 10/12/2021

Partidas: 13

Jandrei:



O goleiro Jandrei entrou em campo apenas uma vez com a camisa do Santos. À época, André Mazzuco, diretor de futebol do Santos, viu a necessidade de um goleiro em caso de uma suspensão de João Paulo, ou até mesmo lesão. Vale lembrar que John, goleiro reserva, estava lesionado.

As opções eram Diógenes e Paulo Mazoti. O arqueiro assinou até o final do Paulistão 2022, mas saiu antecipadamente, em dezembro, para o rival São Paulo. Em seu único jogo pelo Peixe, não sofreu gols, contra o Sport, fora de casa, em um empate em 0 a 0.

Ele é titular do time Tricolor, pois ganhou a vaga de Volpi.

Chegada: 25/08/2021

Saída: 20/12/2021

Partidas: 1

Emiliano Velázquez:



O uruguaio Velázquez chegou ao Peixe com status de titular. O atleta, que atuou pelo Rayo Vallecano, da Espanha, marcou presença nos principais jogos do Santos com Fábio Carille na luta contra o rebaixamento.

Já em 2022, por conta de lesões, não conseguiu manter o mesmo ritmo. Em um jogo que teve oportunidade, contra o Palmeiras, pelo Paulistão, foi expulso. Ao todo, fez 14 jogos pelo Peixe.

Chegada: 30/08/2021

Saída: –

Partidas: 14

Bruno Oliveira:



Bruno é natural de Vinhedo (SP) e torce pelo Santos desde a infância. No currículo, acumula passagens por Bragantino, XV de Piracicaba e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense. O atleta atua como meia, mas também é opção como segundo volante.

Ele chegou por empréstimo da Caldense até o fim de 2022, com opção de compra. Desde a saída do técnico Fábio Carille, Bruninho perdeu espaço. Realizou apenas 4 jogos na temporada.

Chegada: 11/01/2022

Saída: –

Partidas: 4

Eduardo Bauermann:



O zagueiro Bauermann, entre os reforços recentes da diretoria santista, é o que mais teve chances de jogar. O atleta chegou ao Peixe no começo da temporada após boa passagem pelo América.

Ao todo, jogou 14 jogos e marcou um gol. É titular do time de Fabián Bustos.

Chegada: 11/01/2022

Saída: –

Partidas: 14

Ricardo Goulart:



O meia-atacante Goulart foi a contratação mais importante da gestão Andres Rueda. Em longa negociação pelo jogador, o Peixe venceu a concorrência de outras equipes brasileiras e conseguiu fechar com o camisa 10. O atleta demorou para estrear. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa. Este documento demorou para chegar ao Brasil. Após mais de 20 dias, fez seu primeiro jogo, no clássico contra o Corinthians.

Por conta da adaptação física, o jogador ‘sofreu’ para acompanhar o ritmo da equipe. Mas precisou de pouco tempo para mostrar que é diferente. Ao todo, fez 11 jogos, marcou 4 gols e deu duas assistências.

Chegada: 21/01/2022

Saída: –

Partidas: 11

Auro:



Com a saída de Pará, a lateral direita do Santos ficou apenas com Madson no elenco. Desde sua estreia, no clássico contra o Palmeiras, entrou em campo quatro vezes.

O jogador pertente ao Toronto e chegou por empréstimo de um ano com opção de valor de compra fixada.

Chegada: 14/02/2022

Saída: –

Partidas: 4

Maicon:

O Santos anunciou no dia 8 de março a contratação do zagueiro Maicon, de 33 anos, que estava no Cruzeiro. O defensor rescindiu com o Cruzeiro assinou um contrato com o Peixe até o final de 2023.

Ele comemorou o sonho de vestir a camisa santista e também revelou a emoção de atuar no clube do time do coração do pai Maurides Roque. Com a eliminação precoce do Alvinegro no Paulistão, sua estreia foi adiada.

Chegada: 08/03/2022

Saída: –

Partidas: –

William Maranhão:



O Santos anunciou nesta sexta-feira (25) a contratação do volante Willian Maranhão, que estava no Bahia. O Peixe pagou R$ 500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. O jogador chega para preencher um espaço vazio no elenco desde a saída do capitão Alison, ano passado.

Chegada: 25/03/2022

Saída: –

Partidas: –

