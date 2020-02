Rainha proíbe Harry e Meghan de usarem marca ‘Sussex Royal’

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle não poderão utilizar o termo “Sussex Royal”, marca que registraram para possível uso comercial, após a decisão de deixar suas responsabilidades como membros da Família Real, informou o jornal britânico “Daily Mail”.

De acordo com a publicação, a medida foi tomada pela rainha Elizabeth II e “altos funcionários” após “longas e complexas conversas” por acreditarem que não será mais sustentável que o casal mantenha a palavra “real” em sua marca. Harry e Meghan tinham a pretensão de usar a nomenclatura em diversos produtos como acessórios, roupas, itens de papelaria, entre outros, informou o jornal.

Além disso, os dois tinham planos de lançar uma organização de caridade apoiada pelo Palácio de Buckingham com a marca. Ontem (19), um porta-voz do casal afirmou que os dois deixarão de representar a monarquia britânica a partir do dia 31 de março. Harry, no entanto, manterá seu cargo militar. O príncipe, o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, e a ex-atriz norte-americana estão morando nos arredores de Victoria, no Canadá, junto com o filho Archie desde o início deste ano, quando abriram mão dos títulos reais. (ANSA)