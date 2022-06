Rainha Elizabeth vai à Escócia para “Royal Week”

LONDRES (Reuters) – A rainha britânica Elizabeth fez sua primeira aparição pública nesta segunda-feira desde as comemorações de seu Jubileu de Platina há três semanas, ao viajar para a Escócia para a “Royal Week” anual.

Com uma bengala, a monarca de 96 anos sorriu alegremente ao participar da Cerimônia das Chaves no Palácio de Holyroodhouse, sua residência oficial em Edimburgo, na qual lhe são oferecidas as chaves da cidade.





Embora Elizabeth continue realizando compromissos oficiais, muitas vezes remotamente, ela agora raramente realiza tarefas em público por causa do que o Palácio de Buckingham diz ser “problemas episódicos de mobilidade”.

No entanto, ela também deve participar de uma Parada do Ato de Lealdade das Forças Armadas no palácio na terça-feira, enquanto alguns compromissos durante a semana serão realizados por outros membros da família real.

(Reportagem de Michael Holden)