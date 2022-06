Rainha Elizabeth II visita Escócia para semana de atividades da realeza

A rainha Elizabeth II, de 96 anos, chegou nesta segunda-feira (27) à Escócia para participar em uma semana de atividades da realeza com vários membros de sua família.

Sua viagem para esta “semana de Holyrood” foi anunciada apenas no último minuto, como de costume, devido a seus problemas de mobilidade.





Sorridente, em traje azul claro e apoiando-se em uma bengala, a rainha foi fotografada no palácio de Holyrood, em Edimburgo, por ocasião da cerimônia de “entrega de chaves”, na qual a monarca recebe tradicionalmente as chaves da cidade e é recebida na Escócia.

A rainha estava acompanhada de seu filho Edward e da esposa dele, Sophie.

Sua última aparição pública foi em 22 junho, quando se reuniu no Castelo de Windsor, onde vive agora, com a governadora de Nova Gales do Sul na Austrália.

Os britânicos celebraram durante quatro dias, no início de junho, os 70 anos de reinado de Elizabeth II, que apareceu três vezes na varanda do Palácio de Buckingham.

Por ocasião deste jubileu de platina, Elizabeth II, a monarca mais antiga da história britânica, reafirmou sua intenção de continuar servindo seus súditos “com o melhor de suas habilidades, apoiada por (sua) família”.

É cada vez mais comum que seja representada pelo príncipe Charles, 73 anos, herdeiro da coroa, que também participará esta semana em vários compromissos na Escócia, como parte desta semana de Holyrood.