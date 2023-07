Rainha Elizabeth II e rei Charles deram aval para William e Kate focarem na família, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 11:46 Compartilhe

Os três filhos do príncipe William e Kate Middleton, George, de nove anos, Charlotte, de oito, e Louis, de cinco, têm uma criação diferente das outras crianças da realeza britânica. Isso acontece porque a rainha Elizabeth II e o rei Charles deram um aval aos pais para que focassem na criação dos jovens, não só nos deveres reais.

Segundo uma fonte próxima ao príncipe e a princesa de Gales revelou à revista People, o casal adotou uma rotina favorável aos filhos, tentando demonstrar algum “senso de normalidade” para as crianças.

“As famílias reais ao longo das gerações não tiveram a chance de acertar essas fundações, mas eles têm. Vinda de uma origem diferente, Kate aprecia a importância de ter tempo para a família. Ela não foi criada naquele ambiente aristocrático onde você vê as crianças por um curto período de tempo todos os dias”, afirmou a fonte.

De acordo com a revista, William e Kate também criaram o hábito levar os filhos para a escola e de ter ao menos um dos dois em casa quando as crianças retornam no fim do dia.

“Essas crianças parecem muito felizes com a vida. Muito disso é a normalidade estabilizadora que Kate traz, e foi assim que ela cresceu. William absolutamente adora isso”, finalizou a fonte.

