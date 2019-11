Rainha Elizabeth II bane casacos de pele de seu guarda-roupa

LONDRES, 6 NOV (ANSA) – A rainha Elizabeth II decidiu eliminar os casacos de pele de seu vestuário, revelou Angela Kelly, assistente responsável por vestir a monarca, em seu livro “O Outro Lado da Moeda”. Segundo a publicação, a decisão da rainha, de 93 anos, foi tomada há alguns meses, e, para o próximo inverno, ela pretende substituir as peças por pele falsa.

“Se Sua Majestade participar de um noivado em clima particularmente frio, a partir de 2019 será usado pele falsa para garantir que ela permaneça quente”, escreveu Angela.

A revelação foi comemorada por diversas organizações de defesa dos animais. A diretora de Programas Internacionais da PETA, Mimi Bekhti, informou que sua equipe está “levantando um copo de gim e Dubonnet” para a rainha e afirmou que “esta nova política é um sinal dos tempos, já que 95% dos britânicos também se recusam a usar peles”. “Estamos emocionados por Sua Majestade ter oficialmente se libertado de peles”, ressaltou Claire Bass, da Humane Society International.

Há alguns anos, tanto a monarca como outros membros da realeza foram alvos de duras críticas por usarem peles de animais para se aquecerem. O Palácio de Buckingham, citado pelo jornal “The Sun”, confirmou a informação, mas explicou que Elizabeth II não irá se desfazer das peças de pele que já possui. “À medida que novas roupas são projetadas para a rainha, qualquer pêlo usado será falso. Não estamos sugerindo que todas as peles das roupas existentes sejam substituídas ou que a rainha nunca mais use peles. A rainha continuará a vestir novamente as roupas existentes em seu guarda-roupa”, finalizou a nota oficial. O livro “O Outro Lado da Moeda” é uma exceção na monarquia britânica pelo fato de os funcionários não terem autorização para falar sobre seus trabalhos. Kelly obteve aval da família real por sua relação de confiança com a rainha. (ANSA)