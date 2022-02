Rainha Elizabeth cancela reunião virtual por causa de sintomas leves de Covid

LONDRES (Reuters) – A rainha britânica Elizabeth não participará de um compromisso virtual planejado para esta terça-feira porque ainda está com sintomas leves de resfriado após testar positivo para a Covid-19, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

O palácio anunciou que a rainha testou positivo no domingo, mas deveria continuar com compromissos leves, uma indicação de que a atual monarca mais antiga do mundo não estava gravemente doente.

Ela enviou uma mensagem de condolências ao Brasil na segunda-feira para dizer que estava profundamente triste com as recentes inundações fatais em Petrópolis e planejava prosseguir com outras audiências diplomáticas virtuais agendadas com embaixadores estrangeiros, disse o palácio.

Agora, ela decidirá mais perto da hora se prosseguirá com outros compromissos nesta semana, como sua conversa semanal com o primeiro-ministro Boris Johnson na quarta-feira.

A notícia do teste positivo aumentou as preocupações sobre a saúde da monarca mais antiga do mundo duas semanas depois que ela completou 70 anos no trono britânico.

A rainha, de 95 anos de idade, que foi totalmente vacinada contra o coronavírus, passou uma noite no hospital em outubro passado por uma doença não especificada.

(Reportagem de Michael Holden)

