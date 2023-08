Rainer Cadete compartilha clique ao lado do filho e surpreende web: ‘Descobrindo hoje’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 17:12 Compartilhe

O ator Rainer Cadete, 36 anos, causou um alvoroço na web, no último domingo (06), ao compartilhar um clique super estiloso ao lado do filho, Pietro, 16.

Em sua conta no Instagram, os dois surgem com looks combinando. O ator aparece sentado, todo sorridente, e o filho em pé, atrás dele, fazendo olhar de sério.

Apesar da beleza do registro, o que chamou a atenção dos seguidores foi o fato de Rainer ter um filho, sobretudo tão crescido. É que os fãs não sabiam que ele é pai.

“Se não for pra usar look Pai e Filho igual, a gente nem sai de casa”, escreveu o ator na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores fizeram questão de expor a surpresa.

“Gente, hoje eu estou descobrindo que ele tem filho”, disse uma seguidora. “Nossa, tô sabendo agora que vc tem filho desse tamanho”, escreveu mais uma. “Para tudo Brasill eles são pai e filho?”, perguntou uma internauta, que teve sua mensagem comentada pelo ator. “Simmm”, respondeu ele, com emoji de risadas.

Pietro é fruto do relacionamento do ator com a bailarina Lily Alvez. Rainer Cadete tinha apenas 17 anos quando o filho nasceu.

