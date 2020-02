Raikkonen domina segundo dia de testes da F1 em Montmeló

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, fez o melhor tempo nesta quinta-feira no segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 realizados no circuito de Montmeló, nos arredores de Barcelona.

O veterano Raikkonen, de 40 anos, terminou a temporada de 2019 em 12º lugar no mundial de pilotos.

O objetivo desses testes de inverno é desenvolver os novos carros antes do primeiro Grande Prêmio do ano, no dia 15 de março na Austrália e os tempos alcançados não são muito representativos do verdadeiro equilíbrio de forças.

Na quarta-feira, teve início esta primeira rodada de testes e o mais rápido foi o piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, atual campeão mundial.

– Testes de pré-temporada, 2ª jornada:

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:17.091 (134 voltas)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:17.347 (145 voltas)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:17.749 (41)

Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) 1:17.912 (134)

Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri-Honda) 1:18.121 (147)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:18.154 (73)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:18.266 (116)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.335 (49)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.307 (106)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:18.474 (137)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.496 (158)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:18.557 (52)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:19.307 (77)

