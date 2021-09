Raiders x Dolphins: chance de ouro para Las Vegas seguir invicto; onde ver e aposta Raiders encaram Dolphins com Jacoby Brissett, quarterback que acumula os piores números da NFL atual e mostrou muito descompasso em massacre dos Bills

O Las Vegas Raiders tem uma chance de ouro neste domingo (26) para se manter invicto na NFL, chegando assim à terceira vitória. A equipe recebe o Miami Dolphins, às 17h05, no Allegiant Stadium. Um duelo frente a um rival que não conta com seu QB principal. Tua Tagovailoa está lesionado e a opção de Brian Flores é o reserva Jacoby Brissett. O torcedor de Miami já está tendo calafrios com esta alteração forçada. Afinal de contas, contra os Bills na semana passada, Brissett lançou 40 passes, com apenas 24 acertos, 169 jardas, nenhum TD, uma interceptação e um sonoro 35 a 0 aplicado pelo rival de divisão.

Preocupação com motivo

Jacoby Brissett pode nos calar e fazer o jogo da vida contra os Raiders. Porém, ele é o único QB da liga com ao menos 25 partidas como titular que completou menos de 60% de seus passes, além de ter o pior rating (47.3) e a pior média de jardas por tentativa (6.5). Para completar o drama, ele vai encarar uma defesa que vem voando na pressão com os edge rushers Maxx Crosby e Yannick Ngakoue.

Esperança defensiva

Em duas partidas, Derek Carr já possui 817 jardas passadas na temporada. Mas o Miami Dolphins pode limitar as ações do QB, até mesmo para dar uma resposta depois do massacre que o time sofreu para os Bills.

A aposta

Com todas variantes colocadas, acho que parece óbvio apontar que o favoritismo está todo com os Raiders. O Power Football Index, da ESPN, também aponta neste sentido, colocando a probabilidade de vitória do Las Vegas em 62,4% por uma média de 4,5 pontos.

Ficha do Jogo

Las Vegas Raiders x Miami Dolphins

Semana 3 da NFL

Data: Domingo (26), 17h05

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas

Onde ver: Fox Sports e Game Pass da NFL

