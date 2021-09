Raiders superam os Dolphins na prorrogação e seguem sem perder na temporada Depois de perder um ponto extra, kicker Daniel Carlson se redimiu no overtime, com dois Field Goals decisivos para o triunfo da franquia preta e dourada

Uma vitória dos Raiders já era projetada. Mas não com a emoção que se desenhou no Allegiant Stadium. Neste domingo (26), a franquia de Las Vegas chegou ao terceiro triunfo em três jogos, mas precisou superar os Dolphins na prorrogação, faturando a partida pelo placar de 31 a 28. Mesmo jogando fora de casa e sem Tua Tagovailoa, Miami que abriu o duelo à frente, fazendo inclusive 14 a 0 no primeiro quarto. Mas a história do jogo começou a mudar com um safety anotado por Las Vegas.

That's 2 and the ball @show_case29 was all over that for the safety.#MIAvsLV | Live on CBS pic.twitter.com/H4AbJkxw6b — Las Vegas Raiders (@Raiders) September 26, 2021

O milagre do golfinho

Daquele ponto do jogo em diante, os Raiders praticamente dominaram o confronto, mas um ponto extra perdido pelo kicker Daniel Carlson deixou a matemática de Brian Flores e seus comandados possível. E assim Miami caminhou. Primeiro com um TD corrido do quarterback Jacoby Brissett, faltando segundos para acabar a partida. E ele ainda conseguiu concluir uma conversão de dois pontos, deixando o placar em 25 a 25.

Barber's in business #MIAvsLV | Live on CBS pic.twitter.com/wl3CFkoeT6 — Las Vegas Raiders (@Raiders) September 26, 2021

Redenção

Na prorrogação, Daniel Carlson acabou sendo fundamental para determinar a vitória dos Raiders, convertendo dois Field Goals e sacramentando o resultado em 31 a 28. Derek Carr soltou o braço sem dó neste domingo, acertando 26 de 43 passes para 386 jardas, dois touchdowns e uma interceptação.

Em grande fase

Com o resultado, Las Vegas aparece na segunda posição da AFC Oeste, com as mesmas três vitórias do Denver Broncos. Diferentemente de outras temporadas, a divisão promete ser ‘embaçada’, ainda mais com os Chiefs, neste momento, com um recorde negativo de duas derrotas e apenas uma vitória.

Próximos jogos

Las Vegas defende sua invencibilidade na semana 4 contra os Chargers, na segunda-feira (4), às 21h25 (de Brasília). A franquia de Los Angeles vem de uma grande vitória sobre os Chiefs, dentro do Arrowhead Stadium. Os Dolphins vão tentar a recuperação em casa, no Hard Rock Stadium, contra o Indianapolis Colts, no domingo (3), às 14h (de Brasília).







