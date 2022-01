RaiaDrogasil inaugura farmácia nº 2.500 e mantém ritmo de abertura de lojas

A RaiaDrogasil (RD) realiza a inauguração de sua 2.500ª loja nesta sexta-feira, dia 28. A unidade está localizada no município de Alta Floresta (MT) e contará também com serviços voltados à saúde e bem-estar, como medição de glicemia, oximetria, aferição de pressão e curativos. A companhia já está presente em todas as Unidades da Federação e continua com a meta de abrir 260 novas farmácias por ano até 2024.

“Queremos proporcionar à população de todo o Brasil, seja nas capitais ou fora dos grandes centros, um padrão único de atendimento e serviços de excelência, que contribuam com a promoção da saúde e do bem-estar. Essa premissa faz parte do nosso compromisso de cuidado integral”, afirma Marcilio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.

A unidade da Drogasil em Alta Floresta está localizada no centro do município, na Avenida Ludovico da Riva Neto e possui área de vendas de 140 m2. O estabelecimento conta com serviços e conveniências como o “Entrega de Vizinhança” e o “Compre e Retire”, em que o cliente compra pelo site ou pelo aplicativo da Drogasil e retira o produto na loja.

Expansão em outras frentes

Em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o CEO destaca que a empresa segue avançando em seus três pilares de crescimento: a nova farmácia (com oferta de produtos e serviços), marketplace e plataforma de saúde.

“Andamos muito no pilar da digitalização do cliente, ao mesmo tempo que o pilar do marketplace está evoluindo, com mais de 250 sellers (vendedores que utilizam o marketplace) e quase 60 mil itens novos”, aponta.

Ele afirma que a empresa está focada em aumentar seu número de sellers, mas sem estipular metas de quantidade, e sim priorizando a qualidade. “Nós temos de ter um seller com bom serviço, sortimento correto e que nos ajude a fazer uma boa entrega ao cliente. Nosso marketplace tem uma questão de curadoria, para oferecer o que o cliente precisa”, diz Pousada.

