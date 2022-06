Raia elimina o ‘Droga’ do nome em mudança de marca

A rede de farmácias Droga Raia – do grupo RD, que inclui outra gigante, a Drogasil – vai tirar o “Droga” do nome da bandeira, seguindo de perto um movimento já visto em negócios como Porto Seguro (agora Porto) e Ponto Frio (hoje, Ponto).

Para dar o pontapé inicial na transformação, a empresa inaugurou a primeira unidade Raia no Jardim Paulista, em São Paulo, com a nova identidade visual.





“Raia já é como nossos clientes se referem a nós, é só uma atualização”, disse o presidente da RD, Marcílio Pousada.

Com uma segunda unidade em reforma, também em São Paulo, a Raia ainda não tem data para chegar às demais lojas.

Segundo o executivo, o projeto, em fase piloto, passará por aprimoramentos e mudanças até ser replicado nas 1,1 mil farmácias pelo País.

Por ora, as transformações poderão ser vistas nos aplicativos de celular e no serviço de e-commerce da empresa.

Para o especialista em marcas Eduardo Tomiya, da TM20 Branding, a atualização reflete as mudanças que a marca teve ao longo do tempo, sem abrir relação criada com os consumidores há mais de 100 anos.

“As pessoas tendem a simplificar os nomes para justamente criar uma conexão com a marca”, avalia Tomiya.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.