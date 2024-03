Raia Drogasil tem lucro líquido de R$ 284,651 mi no 4º trimestre de 2023, alta de 2,4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 20:53 Para compartilhar:

A Raia Drogasil apresentou lucro líquido de R$ 284,651 milhões no quarto trimestre de 2023, o que representa uma alta de 2,4% na comparação com o mesmo período de 2022. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em R$ 283,315 milhões, queda anual de 5,9%.

O Ebitda ajustado alcançou R$ 614,544 milhões no período de outubro a dezembro do ano passado, crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2022. A margem Ebitda foi de 6,4%, uma contração de 0,8 pontos porcentuais (p.p.).

“Essa contração se deveu principalmente ao benefício pontual de 0,5 p.p. na base do quarto trimestre de 2022, em função de ganhos de PIS/Cofins sobre insumos contabilizados no trimestre”, explica a empresa no release que acompanha os resultados.

A Raia Drogasil também relata que teve um total de R$ 2 milhões em receitas não recorrentes líquidas no período. Isso inclui R$ 9,8 milhões em investimentos sociais e doações, R$ 38,0 milhões em baixas de ativos, além de R$ 5,8 milhões em outros itens não recorrentes.

A receita líquida de vendas e serviços ficou em R$ 8,924 bilhões, alta de 13,9% sobre o quarto trimestre de 2022. Já a receita bruta foi de R$ 9,557 bilhões, expansão de 12,7% em um ano.

