Raia Drogasil anuncia novo acordo de acionistas

A Raia Drogasil informou nesta terça-feira, 30, em fato relevante, a celebração de um novo acordo de acionistas que passará a vigorar em 10 de novembro de 2021. A duração do novo acordo é de dez anos.

O documento foi firmado pelas famílias Galvão, Pires Oliveira Dias e Pipponzi, que em conjunto possuem 28,3% de participação na varejista de medicamentos. O novo acordo marca o fim do ciclo dos acionistas Guilherme Leal, Luiz Seabra e Pedro Passos no grupo de controle da empresa. Os empresários, fundadores da Natura, ingressaram na companhia em 2008 e seguem como acionistas após o vencimento do atual acordo, em novembro.

“Gostaríamos de registrar o nosso agradecimento por todos esses anos de sociedade e reconhecer a importância que tiveram para a construção da Raia Drogasil e para a criação de valor obtida pela empresa desde a fusão”, diz a empresa, em fato relevante.

Segundo a Raia Drogasil, o novo Acordo de Acionistas visa preparar a empresa para um novo ciclo de crescimento e de criação de valor, a partir de três pilares estratégicos: Nova Farmácia, Marketplace e Plataforma de Saúde.

Digitalização da saúde e mudança na governança

“Como parte do fortalecimento da governança, submetemos para a Assembleia Geral de Acionistas na presente data uma proposta de mudança estatutária que, dentre outras melhorias, torna o Conselho Fiscal permanente, amplia o número de membros do Conselho de Administração e elimina a posição de suplente”, informa.

A Raia Drogasil propõe uma chapa para eleger 11 conselheiros e ampliar de três para cinco o número de membros independentes. A empresa planeja manter a atual representação do grupo de controle no próximo ciclo de dez anos.

“Com o objetivo de adequar as competências do Conselho de Administração à nova estratégia da Empresa, baseada na digitalização da saúde, a chapa proposta passa a incluir quatro novos candidatos a conselheiros independentes: Denise Santos, CEO da Beneficência Portuguesa de São Paulo e ex-CEO do Hospital São Luis, com histórico de duas década na Siemens América Latina, onde ocupou posições de Diretoria em Operações, Vendas e em Projetos de Telecom e Tecnologia; Sylvia Leão, profissional do mercado de varejo, com passagem pelo Walmart Brasil, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, onde ocupou posições de Vice-Presidente nas áreas de marketing, comercial, operações e recursos humanos; César Gon, Fundador e CEO da CI&T, empresa que assessora grandes marcas na sua transformação digital, e Philipp Povel, CEO e cofundador do Grupo Dafiti, a maior plataforma digital de moda e lifestyle da América Latina. A chapa inclui também o atual Conselheiro Independente Marco Bonomi, ex-diretor geral do Itaú Unibanco, que liderou a sua transformação digital”, diz.

Dessa maneira, deixam o conselho ao fim do ano Jairo Eduardo Loureiro e Marcelo Silva (Magazine Luiza).

