Raí Saia Rodada lança novo EP “Injusto”

Depois de conquistar o Brasil com o sucesso de “Tapão na Raba”, que alcançou os primeiros lugares do Spotify e plataformas digitais, Raí Saia Rodada lança, nesta sexta-feira (11), o EP “Injusto” para animar os dias dos forrozeiros. Disponível em todas as plataformas de música, o projeto conta com seis faixas, sendo cinco canções inéditas e uma regravação em homenagem a lenda da música brasileira, Raul Seixas, com a faixa “Tente Outra Vez”.

“Esse é um dos meus melhores repertórios e escolhemos as músicas com muito carinho. Procuramos incluir músicas que tenham sempre alguma coreográfica e misturamos um pouco de piseiro, música romântica e, claro, vaquejada. Tudo para tocar muito e a galera dançar. Estou confiante e sentindo cheirinho de sucesso com a música “Eu cansei”. Vamos esperar a resposta do público”, disse Raí.

