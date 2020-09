Raí é eleito o melhor jogador da história do PSG

O brasileiro Raí foi eleito o melhor jogador da história do Paris Saint-Germain por um júri formado por torcedores, jornalistas e ex-jogadores, de acordo com uma votação revelada nesta terça-feira para marcar os 50 anos do clube.

O campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, ícone do PSG, em que jogou de 1993 a 1998, superou Safet Susic e Ronaldinho Gaúcho, segundo e terceiro respectivamente nesta lista.

“Ele teve um início difícil em Paris. Soube realmente conquistar os torcedores, marcou grandes gols, foi um grande capitão”, disse o historiador do clube, Miche Kollar, em uma apresentação online dos resultados.

Zlatan Ibrahimovic, quarto colocado, foi o jogador da última década com mais votos no ranking.

Carlo Ancelotti, que conquistou os primeiros títulos do PSG desde a aquisição pelos donos do Catar, foi eleito o melhor treinador, à frente de Laurent Blanc e Luis Fernández.

