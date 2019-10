Rafinha vê resultado injusto para o Flamengo: ‘Dominamos o jogo todo’

O gol marcado por Pepê aos 42 minutos do segundo tempo evitou que o Flamengo largasse na frente do Grêmio na busca por uma vaga na grande final da Copa Libertadores. Por isso, os jogadores do time carioca deixaram a Arena do Grêmio com um gostinho amargo.

Atleta mais experiente do elenco, o lateral-direito Rafinha classificou o empate por 1 a 1 em Porto Alegre como injusto, principalmente pelo que apresentou o Flamengo no primeiro tempo.

“Frustração não, porque jogamos contra uma grande equipe. Mas a gente merecia a vitória, porque dominamos o jogo todo, criamos muitas chances. A gente joga do mesmo jeito dentro e fora de casa”, afirmou Rafinha.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 23 de outubro, no Maracanã, que, assim como a Arena do Grêmio nesta quarta-feira, promete receber um grande público. O Flamengo joga pelo 0 a 0 por conta do gol marcado fora de casa. E essa vantagem foi valorizada por Rafinha. “Importante ter feito esse gol fora e agora vamos decidir isso no Maracanã”, disse o lateral.

Deixando a Libertadores um pouco de lado, o Flamengo segue no Sul do país, pois no domingo encara a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. O time é o líder isolado, com 49 pontos.