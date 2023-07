Rafinha treina e reforça o São Paujo diante do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 15:51 Compartilhe

O lateral-direito Rafinha cumpriu a promessa, voltou ao Brasil de madrugada após participar de evento festivo na Alemanha com o Bayern de Munique, no domingo, treinou normalmente nesta segunda-feira pela manhã e reforça o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30 desta terça-feira, na casa do Corinthians.

O jogador não participou das atividades de sexta-feira e de domingo por causa do compromisso com o clube alemão, onde foi homenageado ao lado de outros jogadores que brilharam em Munique. Mas tudo já estava esquematizado com a diretoria tricolor.

Rafinha não participou do amistoso do Bayern Legends, o que diminuiu consideravelmente a preocupação da comissão técnica de que poderia retornar desgastado. Ele até vestiu a camisa 13 do time bávaro, mas apenas para as fotos com os ex-companheiros de Alemanha.

Nesta segunda-feira, o São Paulo fez questão de mostrar o jogador nas atividades. Rafinha também usou suas redes sociais para revelar que trabalhou normalmente. Muitos torcedores reprovaram a liberação dele para o evento. Mas o São Paulo já havia autorizado com um tempo de antecedência e ele não seria utilizado na rodada do Brasileirão.

Nathan substituiu Rafinha na visita ao Cuiabá pelo Brasileirão, no sábado. O jovem lateral, inclusive, anotou o único gol do time na derrota por 2 a 1. Aproveitou para homenagear a mãe, que morreu recentemente, e ainda ganhou apoio dos companheiros.

Com Rafinha de volta, Dorival Júnior fez o último trabalho antes de visitar o Corinthians no CT da Barra Funda. O técnico não deu pistas de qual formação utilizará, mas pode até escalar três zagueiros por causa da ausência do volante Gabriel Neves, machucado. Arboleda e Diego Costa jogaram na Arena Pantanal e estão confirmados. Beraldo e Alan Franco, recuperados de lesão, estão à disposição.

Luciano não começou o último jogo, mas volta a fazer dupla com Calleri, com Rafinha e Caio Paulista nas alas. Pablo Maia pode ter Rodrigo Nestor a seu lado na contenção, com Wellington Rato na armação. Caso opte pelo tradicional 4-4-2, Dorival Júnior vê Alisson e Michel Araújo como opções para deixar o São Paulo mais ofensivo.

