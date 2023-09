Rafinha tatua o troféu da Copa do Brasil no braço após conquista com o São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 21:29 Compartilhe

A conquista da Copa do Brasil com a camisa do São Paulo ficará marcada para sempre na vida de Rafinha, literalmente. Após levantar o primeiro troféu com o clube do coração, o experiente lateral-direito, que é torcedor declarado do clube do Morumbi, aproveitou para tatuar a imagem do troféu em seu braço.

Durante a campanha da Copa do Brasil, Rafinha foi uma das peças fundamentais do São Paulo para a conquista. Nas quartas de final, o lateral marcou o único gol na vitória no jogo de ida contra o Palmeiras. Na decisão contra o Flamengo, o atleta conseguiu controlar as jogadas de velocidade pelo seu lado nos duelos contra Bruno Henrique.

A conquista inédita para a história do São Paulo foi a primeira de Rafinha com a camisa 13 do clube. Contratado no início de 2022, o lateral fez parte do elenco da última temporada, que ficou com o vice-campeonato do Paulista e da Copa Sul-Americana.

O empate do domingo fez com que o jogador conseguisse concretizar um dos maiores sonhos como jogador que teve na carreira. De acordo com as palavras do próprio Rafinha, vencer um título com o São Paulo seria diferente.

Campeão por quase todos os times que passou, com destaque para o período extremamente vencedor com a camisa do Bayern de Munique, Rafinha tem outras conquistas marcadas na pele. Contudo, o atleta não escondeu a emoção ao ouvir o apito final no Morumbi e se emocionou na frente da torcida.

