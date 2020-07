Rafinha jogou final do Carioca com ligamento rompido: ‘Valeu o sacrifício’ O camisa 13 do Flamengo falou sobre sua participação no clássico desta quarta

Em final, vale o sacrifício: esse foi o pensamento de Rafinha nesta semana. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta, o camisa 13 do Flamengo admitiu que atuou na decisão do Campeonato Carioca com uma lesão: rompimento do ligamento do tornozelo direito, segundo o próprio atleta.

– Eu rompi o ligamento domingo. Fiz a ressonância e vi que o ligamento estava rompido. Mas era final, né? Agora nesse ano não temos mais finais. Valeu o esforço. Agradeço ao doutor Gustavo e ao fisioterapeuta Fabiano. Teve dia que os médicos ficaram até meia noite em casa fazendo infiltração. Estava nítido que eu não estava 100%, mas valeu o sacrifício. Mais um título para nós – declarou o lateral-direito do Flamengo ao site ‘Esporte News Mundo’.

Domingo foi o primeiro jogo da final do Carioca, no qual o Flamengo venceu por 2 a 1 o Fluminense no Maracanã. Na última segunda, Rafinha realizou exames que não constataram fratura no local, e, a partir disso, iniciou tratamento imediato acompanhado pelos médicos do clube para estar à disposição. O camisa 13 só foi substituído nos acréscimos da etapa final.

E MAIS:

Veja também