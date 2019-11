Rafinha diz que respeita o River, mas afirma que Fla é potência na América do Sul

Com o time disparado na liderança do Campeonato Brasileiro e muito perto do título, o assunto River Plate começa a ganhar destaque entre os jogadores do Flamengo. Há poucos dias da decisão da Copa Libertadores – será no próximo dia 23, no estádio Monumental, em Lima -, o lateral-direito Rafinha comentou que a equipe rubro-negra é uma das melhores do continente na atualidade, mas pediu respeito ao clube argentino.

“Eles (River Plate) têm todo o nosso respeito. É o atual campeão, então é claro que temos que respeitar. Mas eles sabem que o Flamengo é uma das maiores potências na América do Sul”, afirmou o jogador em entrevista à ESPN Brasil.

Antes do duelo contra o River Plate, o Flamengo terá dois compromissos pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira, o rival será o Vasco, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo adiantado da 34.ª rodada. No domingo, será a vez de encarar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada. O time carioca pode ser campeão no final de semana se vencer as duas partidas e o Palmeiras não derrotar o Bahia, em Salvador.

Mesmo com a possibilidade de título, a ideia da comissão técnica é colocar os titulares em campo no clássico e utilizar um time alternativo no Sul. “O River Plate joga o último jogo antes da final no dia 14 (nesta quinta-feira), às 21 horas. O Flamengo joga dia 17 contra o Grêmio, quando solicitou que fosse dia 16. O adversário terá nove dias para se recuperar e nós teremos apenas seis”, disse João de Deus, auxiliar do técnico português Jorge Jesus, após a vitória sobre o Bahia, no domingo.

Quem dos titulares que pode entrar em campo contra o Grêmio é o meia Arrascaeta. Recuperado de uma torção no joelho esquerdo, sofrida na semana passada, o uruguaio ainda não foi a campo e nesta segunda-feira fez reforço muscular na academia durante o treinamento no CT Ninho do Urubu. A ideia da comissão técnica é que ele jogue alguns minutos antes de pegar o River Plate.