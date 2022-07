Rafinha destaca força do São Paulo na temporada e analisa confronto com o Fluminense O veterano também falou sobre a estreia de Patryck e sobre a postura do Tricolor no empate com o Fluminense

Após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, Rafinha destacou que o São Paulo fez um bom jogo e afirmou que poderia ter saído com vitória. O veterano também ressaltou o fato da equipe estar viva nas três competições que enfrenta.

De acordo com o lateral, a temporada tem exigido muito do Tricolor, mas conforme suas palavras, o elenco está dando conta. Na última semana, o São Paulo carimbou sua presença nas quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Palmeiras. Além disso, também está garantido na Copa Sul-Americana e busca uma boa posição na tabela do Brasileiro.

– A gente sabe que temos as três competições, vamos firme nas três. Sabemos que viemos de uma batalha quinta-feira que exigiu muito do físico, do mental. É claro que a gente hoje agradece nosso torcedor que lotou o Morumbi para dar aquela força. Hoje tivemos muitos garotos em campo. É normal, quando você está em três competições não tem jeito, você vai sentir uma hora. Uma equipe muito bem treinada, muito forte, conseguiu ficar a frente do placar, viramos o jogo, estamos de parabéns – destacou.

Para Rafinha, o Tricolor tinha potencial de ter saído do confronto com o Fluminense com os três pontos, mas para ele, foi um bom jogo mesmo com o empate.

– Estamos vivos nas três competições e conseguimos chegar onde a gente quiser. Estamos vivos nas três competições, pé no chão. A gente podia ter ficado com os três, mas a gente não deve lamentar não. A equipe esteve bem. A gente estava na frente do placar, a bola esteve ali, tivemos oportunidade, mas faz parte – completou.

Um dos nomes mais velhos da equipe, o atleta também comentou sobre a estreia de Patryck. A cria de Cotia jogou pela primeira vez pelo Campeonato Brasileiro como titular no elenco profissional. Porém, foi substituído ainda no primeiro tempo. Rafinha afirmou que é um bom atleta e que a sua troca foi puramente uma opção de Rogério Ceni.

– É normal. O menino está estreando agora. O Rogério colocou porque sabe que o menino tem qualidade. Muito bem treinado, sabe que os movimentos têm qualidade. Mas assim, tem um futuro brilhante. Os movimentos são coordenados, é difícil para o menino, mas ele tem cabeça boa. É opção do treinador mudar – concluiu.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (20) contra o Internacional, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro.

