Rafinha Bastos sobre Danilo Gentili: “Se fazendo muito de coitado”

Rafinha Bastos participou do ‘Programa Pânico’, na Rádio Jovem Pan, e fez uma crítica ao também comediante Danilo Gentili, afirmando que ele “tem se feito de coitado”, e durante a vida inteira.

“O Danilo Gentili, a cada ano que passa, a casa dele diminui um quarto. É impressionante. A cada ano que passa, ele olha para trás e vai ficando mais pobre ainda. Daqui a 10 anos, ele nasce do barro. A história vai ficando mais triste”, disse.

“Não estou falando mal, pelo contrário. Eu acho genial. Adoraria ter essa habilidade, mas não tenho. Não é que ele está se fazendo de coitado, está se fazendo muito de coitado a vida inteira. Eu acho esperto isso”, completou Rafinha.

Para explicar seu ponto, o humorista gaúcho usou como exemplo outro comediante, Whindersson Nunes, que também trabalha como youtuber, sendo um dos mais famosos do País.

“Eu amo o Whindersson. Todos os vídeos do Whindersson são gravados de forma muito básica. Ele não tem tripé! Ele grava os vídeos em uma câmerazinha… As pessoas querem isso. As pessoas não querem ver o 5D, a câmera de cinema… Eu acho inteligente fazer isso. Eu amo o Whindersson, eu o acho um cara legal para caramba, mas aquilo que parece ser a dispensa da casa dele é, na verdade, o quarto andar. Eu acho isso brilhante”, afirmou.